Україна передала Уповноваженому з прав людини і США список населених пунктів, де вона хотіла би провести гуманітарну місію та евакуацію мешканців за прикладом Олешок. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіовідповідях журналістам 21 листопада.

Це: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Усі вони розташовані в Херсонській області.

«Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка», – сказав президент.

Список населених пунктів склали з головкомом Михайлом Драпатим. Його будуть оновлювати і доповнювати. Україна з'ясовуватиме, скільки людей і в якому стані проживають на окупованих територіях.

З 27 жовтня по 22:59 1 листопада Україна і Росія за посередництва США проводили в окупованих Олешках гуманітарну місію. В цей період діяло припинення вогню. В Олешки привезли гуманітарну допомогу, а усіх охочих евакуювали.