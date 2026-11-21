Україна передала Уповноваженому з прав людини і США список населених пунктів, де вона хотіла би провести гуманітарну місію та евакуацію мешканців за прикладом Олешок. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіовідповідях журналістам 21 листопада.
Це: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Усі вони розташовані в Херсонській області.
«Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка», – сказав президент.
Список населених пунктів склали з головкомом Михайлом Драпатим. Його будуть оновлювати і доповнювати. Україна з'ясовуватиме, скільки людей і в якому стані проживають на окупованих територіях.
- З 27 жовтня по 22:59 1 листопада Україна і Росія за посередництва США проводили в окупованих Олешках гуманітарну місію. В цей період діяло припинення вогню. В Олешки привезли гуманітарну допомогу, а усіх охочих евакуювали.
- Генштаб повідомив, що Росія використала режим припинення вогню для облаштування позицій. А Sky News показав відео української аеророзвідки, на яких зафіксовано розосередження окупантів по будинках в Олешках та переміщення техніки. Воїни 34-ї бригади у коментарі телеканалу підтвердили, що до режиму припинення вогню росіяни собі вільних переміщень не дозволяли.
- Згодом Росія заявила про «готовність» провести місію в Костянтинівці, за яку тривають бої. Президент, коментуючи це, зазначив, що Україна запропонувала список з 10 населених пунктів, але росіяни чомусь почали говорити про Костянтинівку. І нагадав, що припинення вогню в Олешках ворог використав для посилення позицій.