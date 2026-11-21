Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії повідомив, що отримав інформацію про пожежу на борту російського вантажного судна “Спарта II” (Sparta II).

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У міжнародних водах Фінської затоки атаки безпілотників зазнало вантажне судно, що прямувало до російського ексклаву – Калінінградської області.

Про це пише Reuters з посиланням на російську та фінську влада.

За інформацією Сил оборони Фінляндії, яка підтверджує попередні дані російських офіційних осіб, судно отримало пошкодження на захід від російського острова Гогланд. На ньому виникла пожежа, після чого воно дрейфувало у територіальні води Фінляндії.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що судно було атаковане двома безпілотниками в міжнародних водах, приблизно за три морські милі від російського кордону. За його словами, екіпаж евакуюють, а масштаби пошкоджень наразі оцінюються.

У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що військові запровадили тимчасові обмеження для авіації та судноплавства у східній частині Фінської затоки.

У міністерстві також зазначили, що Гельсінкі поінформували своїх союзників про цей інцидент.

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії повідомив, що отримав інформацію про пожежу на борту російського вантажного судна “Спарта II” (Sparta II). Згідно з попередніми даними, на судні сталися вибухи.

“Війна поширюється на сусідні з нами території. Фінська влада займається ситуацією у Фінській затоці, де внаслідок удару безпілотника було уражено російське торговельне судно. Україна має право боротися проти агресора”, – написав прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у соцмережі X.

У фінській Прикордонній службі додають, що ситуація не становить загрози для іншого судноплавства. У співпраці з іншими відомствами Фінляндії та міжнародними партнерами триває підготовка до можливих рятувальних операцій.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що його країна стежить за ситуацією і запропонувала допомогу сусідній Фінляндії.