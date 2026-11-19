З 2025 року із закладів освіти за невиконання навчального плану відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років.

Про це розповів міністр освіти Андрій Бутенко, передає «Суспільне».

За словами міністра, точних даних про кількість фіктивних студентів наразі немає навіть у самих університетах, хоча студенти, яким понад 25 років, існували завжди. Водночас із 2022 року відомство фіксує зростання кількості таких вступників, а пік припав на 2024 рік, коли до різних закладів освіти вступили понад 100 тисяч чоловіків. Найбільше їх у сфері професійної і фахової передвищої освіти, де чимало людей справді навчається.

Міністерство освіти спільно з Державною службою якості освіти перевіряє заклади та виявляє студентів, які не відвідують заняття і не мають підтверджень реального навчання, додав міністр. Після таких перевірок порушників відраховують. У більшості університетів частка студентів 25+ становить близько 2,5% і не впливає на економічні можливості вишів, проте відомство фіксувало випадки приватних закладів, де цей показник сягав 90%.

Бутенко також прокоментував можливість запровадження попередніх фільтрів для вступників. За його словами, юридично змінити правила надання відстрочки через навчання можливо, але це потребує правок до Закону України про мобілізацію, а не до законодавства про освіту. Це питання стосується прав громадян, і наразі дискусія щодо нього триває у Міноборони й інших відомствах.