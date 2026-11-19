Село Шилівка на Донеччині перебуває під контролем України, а інформація про нібито захоплення його росіянами - фейк.

Про це заявила 155-а окрема механізована бригада.

Військові заперечили дані про те, що російський штурмовий загін «Тайфун» захопив Шилівку. У мережі таке відео поширюють ресурси, близькі до міністерства оборони РФ, але це неправда — село й далі тримають Сили оборони України, наголосили у бригаді.

За словами військових, росіяни знімають подібні відео за знайомою схемою. Окремі солдати поодинці або малими групами просочуються між українськими позиціями, щоб зняти кадр із триколором і використати його для інформаційного вкиду. Наявність прапора на відео ще не свідчить про те, що населений пункт перейшов під контроль росіян.

«Штурмовий загін», який нібито взяв Шилівку, виявився одним солдатом. Його взяли в полон під час бойової роботи у смузі відповідальності 9 армійського корпусу, і тепер у відео він сам розповідає, як усе було насправді», - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.