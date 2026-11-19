Для всіх категорій споживачів введуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У п’ятницю, 20 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

У компанії наголошують, що причиною обмежень стали наслідки ворожих атак на енергосистему. Зараз енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.