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Російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранень дістали п’ятеро людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Дніпрі постраждав 48-річний чоловік – він лікується амбулаторно. У Кам’янському районі до лікарні доправили двох чоловіків, 64 і 37 років. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Ще один поранений, 69-річний чоловік із Нікопольщини, перебуває у тяжкому стані. У Синельниківському районі госпіталізували 58-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості.

У Павлограді пошкоджені приватні будинки. У Кам’янському районі під ударом були Жовтоводська та П’ятихатська громади – там пошкоджено заклад освіти й інфраструктуру.

На Нікопольщині постраждали підприємство та автомобілі. У Синельниківському районі понівечені складське приміщення, інфраструктура та вантажівка. У Піщанській громаді Самарівського району загорілася складська будівля.