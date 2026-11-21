Енергетики частково стабілізували електропостачання в регіонах, що постраждали від масованої атаки в ніч на 20 листопада. Однак відновлювальні роботи ускладнюють нові удари по енергооб’єктах і повітряні тривоги.

Про це повідомили в Міненерго.

Станом на вечір 21 листопада найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Через удари по магістральних мережах там стаються масштабні знеструмлення та спрацьовує автоматичний захист.

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У відомстві попередили, що після відновлення живлення можливі тимчасові стрибки або зниження напруги. Щоб уберегти техніку від пошкоджень, мешканців просять не залишати потужні електроприлади під’єднаними до розеток.

Ситуація з електропостачанням у регіонах може швидко змінюватися.

На Одещині можуть тимчасово зупинятися котельні й насосні станції

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що після масованої атаки на енергосистему ситуація зі світлом в області залишається складною. Протягом дня в частині Одеського району, зокрема в Одесі, діють відключення через удари по магістральних мережах.

Через перебої з електропостачанням можуть тимчасово зупинятися котельні й насосні станції. Там, де це дозволяє технічна можливість, їх переводять на резервне живлення, однак перебої з теплом і водою не виключені.