Україна та Велика Британія домовилися про спільне виробництво українських безпілотників середньої та великої дальності. Відповідні проєктні домовленості підписали міністри оборони Євгеній Хмара та Вес Стрітінг.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Виробництво профінансує британська сторона, а готові дрони передаватимуть українським військовим. За словами Хмари, партнерство дасть змогу поєднати українські оборонні розробки й досвід із виробничими можливостями Великої Британії, щоб швидше масштабувати перевірені засоби.

Під час зустрічі міністри також обговорили підтримку української протиповітряної оборони. Україна попросила прискорити постачання ракет LMM із британських запасів. Крім того, сторони зосередилися на посиленні далекобійних спроможностей України та модернізації ракет українського виробництва.

Міністерство оборони нагадало, що Велика Британія була однією з перших країн, які передали Україні ракети LMM зі своїх запасів в обмін на майбутні поставки. Ці ракети важливі для протидії реактивним "Шахедам".