Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 листопада – в новині.

Російські війська атакували Запоріжжя. У Вознесенівському районі постраждала дитина, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них – двоє дітей. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні будинки. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу.

Більше інформації – в новині.

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності, йдеться на сайті президента.

У церемонії також узяли участь рідні Героїв Небесної Сотні, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій, представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Подробиці та фото – в новині.

Президент Володимир Зеленський очікує на фінальний звіт міністра закордонних справ Андрія Сибіги стосовно послів у різних країнах. У деяких країнах вони будуть замінені, а також буде рішення про посла України в США. Про це президент сказав під час аудіовідповідей журналістам 21 листопада.

Відповідаючи на запитання, чи може повернутися на дипломатичну службу в США Оксана Маркарова, він сказав, що її рівень достатній, тож може. Крім Маркарової, послом могла б бути експрем'єрка Юлія Свириденко.

«Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також – Дмитро Кулеба може бути послом в Сполучених Штатах. Клімкін (міністр закордонних справ в 2014-2019 роках. – Ред.) також не викликає в мене запитань», – повідомив глава країни.

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Рівень Андрія Сибіги також підходить для таких викликів. Крім того, послом України в США міг би бути «досвідчений військовий з високим рівнем англійської», додав президент.

Президент також повідомив, що Україна передала Уповноваженому з прав людини і США список населених пунктів, де вона хотіла би провести гуманітарну місію та евакуацію мешканців за прикладом Олешок.

Це: Раденськ, Костогризове, Гола Пристань, Стара Збур'ївка, Нова Збур'ївка, Гладківка, Великі Копані, Кардашинка, Велика Кардашинка. Усі вони розташовані в Херсонській області.

«Запорізька область: Маячка, Златопіль, Дніпрорудне, Кам'янське, Верхня Криниця, Василівка», – сказав президент.

Список населених пунктів склали з головкомом Михайлом Драпатим. Його будуть оновлювати і доповнювати. Україна з'ясовуватиме, скільки людей і в якому стані проживають на окупованих територіях.

У міжнародних водах Фінської затоки атаки безпілотників зазнало вантажне судно, що прямувало до російського ексклаву – Калінінградської області, пише Reuters з посиланням на російську та фінську влади.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що судно було атаковане двома безпілотниками в міжнародних водах, приблизно за три морські милі від російського кордону.

У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що військові запровадили тимчасові обмеження для авіації та судноплавства у східній частині Фінської затоки.

Докладніше – в новині.

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Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News заявив, що Вашингтон прагне розширити домовленості про припинення вогню між Україною та Росією.

За словами Трампа, перша леді США Меланія Трамп відіграла важливу роль у гуманітарних ініціативах між двома країнами. Він подякував їй за роботу та співпрацю з людьми, залученими до цих зусиль. "Тепер ми переходимо до ширшого формату", – сказав президент США.

Він зазначив, що попередні ініціативи передбачали евакуацію людей із міст і населених пунктів, і це, ймовірно, врятувало їм життя. "Це було перемир’я. Тепер ми зробимо те саме у більшому масштабі", – додав Трамп.

Подробиць щодо можливих домовленостей він не навів.

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