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Російські війська атакували Запоріжжя. Попередньо, у Вознесенівському районі постраждала дитина.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них – двоє дітей. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні будинки. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу.

У ДСНС назвали іншу кількість потерпілих: унаслідок нічної комбінованої атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, серед них – дитина. Кількість потерпілих уточнюють, зазначили рятувальники.

За двома адресами спалахнули пожежі: горіли гараж і дах приватного будинку. Вибуховою хвилею також пошкодило вікна у двох багатоквартирних будинках. На місцях працювали екстрені служби.

Фото: ДСНС Запоріжжя

Фото: ДСНС Запоріжжя

Фото: ДСНС Запоріжжя