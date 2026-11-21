Російські війська атакували Запоріжжя. Попередньо, у Вознесенівському районі постраждала дитина.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Серед них – двоє дітей. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирні будинки. Усім пораненим надали необхідну медичну допомогу.
У ДСНС назвали іншу кількість потерпілих: унаслідок нічної комбінованої атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, серед них – дитина. Кількість потерпілих уточнюють, зазначили рятувальники.
За двома адресами спалахнули пожежі: горіли гараж і дах приватного будинку. Вибуховою хвилею також пошкодило вікна у двох багатоквартирних будинках. На місцях працювали екстрені служби.
- Напередодні російські війська завдали 489 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 22 дістали поранення, серед них – одна дитина.
- Росіяни застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Влада отримала 272 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла й автомобілів.