Від початку доби до 22:00 21 листопада на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська завдали одного ракетного та 51 авіаційного удару, скинули 162 керовані авіабомби, застосували 4445 дронів-камікадзе та 1599 разів обстріляли населені пункти й позиції українських військ.

На Покровському напрямку росіяни 13 разів намагалися просунутися поблизу Вільного й Добропілля та в напрямку Кучерового Яру, Чернігівки, Святогорівки, Мирного, Сергіївки й Новопавлівки. Три штурми тривали на час публікації оперативного зведення.

Реклама

За попередніми підрахунками Генштабу, там ліквідували 49 окупантів і поранили 17. Українські військові знищили, зокрема, 11 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА і 30 укриттів. Ще 120 укриттів та техніку противника пошкодили, знищили або подавили 230 безпілотників різних типів.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили десять атак у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки, одне зіткнення тривало. На Гуляйпільському напрямку ворог атакував сім разів, зокрема в бік Нового Запоріжжя, Злагоди, Добропілля, Воздвижівки, Гуляйпільського та Новоселівки.

На Лиманському напрямку зафіксували п’ять атак у бік Зеленої Долини, Лимана й Діброви.

Три боєзіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, два – на Південно-Слобожанському, по одному – на Слов’янському й Оріхівському. На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.