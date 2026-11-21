Російські війська щомісяця втрачають убитими 30-35 тисяч військових, тоді як набирають 20-25 тисяч новобранців.
Такі дані навів посол США в ООН Майк Волц в інтерв’ю Fox News.
За його словами, втрати Росії наближаються до масштабів Другої світової війни – близько тисячі загиблих на день – і є "нестійкими". Волц також сказав, що Україна й Росія виснажують одна одну та навряд чи зможуть довго підтримувати нинішній рівень бойових дій.
"Цю війну на виснаження не може витримати жодна зі сторін. Її неможливо виграти військовим шляхом – вона має завершитися дипломатично", – заявив посол.
За його словами, президент США Дональд Трамп і далі шукає формат угоди для завершення війни.
- 21 листопада Трамп заявив в інтерв’ю Fox News, що США працюють над ширшим перемир’ям між Україною та Росією. За його словами, попередня домовленість дала змогу евакуювати людей із населених пунктів і, ймовірно, врятувала їм життя. Тепер, сказав він, Вашингтон прагне зробити подібне "у більшому масштабі", не уточнивши деталей.
- Трамп відзначив роль першої леді Меланії Трамп у гуманітарних ініціативах. Раніше вона заявила, що веде переговори з українською та російською сторонами й сподівається на нове перемир’я до Різдва, а також розповіла про свою участь у гуманітарній операції в Олешках.