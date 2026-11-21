Держава-агресор щомісяця втрачає на фронті до 35 тисяч військових.

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Російські війська щомісяця втрачають убитими 30-35 тисяч військових, тоді як набирають 20-25 тисяч новобранців.

Такі дані навів посол США в ООН Майк Волц в інтерв’ю Fox News.

За його словами, втрати Росії наближаються до масштабів Другої світової війни – близько тисячі загиблих на день – і є "нестійкими". Волц також сказав, що Україна й Росія виснажують одна одну та навряд чи зможуть довго підтримувати нинішній рівень бойових дій.

"Цю війну на виснаження не може витримати жодна зі сторін. Її неможливо виграти військовим шляхом – вона має завершитися дипломатично", – заявив посол.

За його словами, президент США Дональд Трамп і далі шукає формат угоди для завершення війни.