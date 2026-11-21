Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне домовитися з Іраном про угоду, яка не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю навіть за наступних адміністрацій у Вашингтоні.
Про це він сказав у телефонному інтерв’ю Fox News.
Трамп пояснив, що його підхід зумовлений попереднім досвідом переговорів з Іраном.
"Ми укладаємо угоду, а наступного дня вони її порушують", – заявив президент США.
За його словами, нова домовленість має бути довгостроковою і не залежати від того, хто буде президентом США через кілька років.
Трамп також заперечив, що Вашингтон прагне зміни влади в Тегерані. Він зазначив, що США вже мали справу з кількома групами іранського керівництва. Нинішніх посадовців президент назвав, імовірно, "більш поміркованими", але водночас складними партнерами для переговорів.
- Раніше Трамп заявив, що США "подивляться, що буде" у війні з Іраном після 1 січня, але не пояснив, чому назвав саме цю дату. Він також сказав, що Іран нібито розглядає можливість створення хімічної чи біологічної зброї, однак не навів доказів.
- На запитання про повідомлення CNN щодо ймовірного плану теракту у Вашингтоні з використанням "брудної бомби" Трамп відповів, що не вважає таку загрозу ймовірною. Речник МЗС Ірану раніше назвав повідомлення телеканалу безпідставним.