Нова домовленість має бути довгостроковою і не залежати від того, хто буде президентом США через кілька років.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне домовитися з Іраном про угоду, яка не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю навіть за наступних адміністрацій у Вашингтоні.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю Fox News.

Трамп пояснив, що його підхід зумовлений попереднім досвідом переговорів з Іраном.

"Ми укладаємо угоду, а наступного дня вони її порушують", – заявив президент США.

За його словами, нова домовленість має бути довгостроковою і не залежати від того, хто буде президентом США через кілька років.

Трамп також заперечив, що Вашингтон прагне зміни влади в Тегерані. Він зазначив, що США вже мали справу з кількома групами іранського керівництва. Нинішніх посадовців президент назвав, імовірно, "більш поміркованими", але водночас складними партнерами для переговорів.