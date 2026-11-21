Серед іншого, він пропонує запровадити податок для великих технологічних компаній, щоб зменшити фінансовий тягар для держав-членів.

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта запропонував новий проєкт наступного бюджету ЄС, пише DW.

Серед іншого, він пропонує запровадити податок для великих технологічних компаній, щоб зменшити фінансовий тягар для держав-членів, деякі з яких різко розкритикували попередні пропозиції.

Бюджет ЄС – це спільний бюджет Європейського Союзу, кошти якого спрямовуються на різні потреби: від сільськогосподарських субсидій та інфраструктурних проєктів до прикордонного контролю й оборони.

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Перший проєкт бюджету на 2028-2034 роки був представлений Європейською комісією у 2025 році, проте зазнав критики, зокрема з боку групи північноєвропейських країн-членів (серед них була Німеччина), які наполягали на значному скороченні бюджету.

З огляду на цю критику, голова Європейської ради запропонував новий варіант, обсяг якого зменшено на 204 мільярди євро.

Водночас розбіжності між державами-членами, схоже, зберігаються. Франція одразу виступила проти нового проєкту Кошти, заявивши, що він викликає глибоке розчарування.

Пропозиція передбачає низку нових “джерел доходу”, які, за задумом, мають “утримати національні внески на прийнятному рівні”, завдяки чому державам-членам доведеться сплачувати менше, ніж відповідно до інших пропозицій.

Найбільший резонанс, ймовірно, викличе податок для компаній, річний оборот яких від цифрової діяльності становить щонайменше 50 мільйонів євро в ЄС та 750 мільйонів євро у світі.

За словами Кошти, такі фірми повинні будуть робити “щорічний внесок у розмірі 3% від річного чистого обороту, отриманого від онлайн-реклами, послуг цифрового посередництва та даних, створених користувачами”.

Окрім податку на технологічний сектор, “збалансований кошик нових власних ресурсів” також включає податки на тютюнові вироби та електронні відходи.

Що буде далі?

Ані Європейська комісія, ані голова Європейської ради Кошта не матимуть останнього слова щодо бюджету. План Кошти стане центральною темою тривалих переговорів, які відбудуться наступного тижня в Брюсселі за участі лідерів країн ЄС.

Однак перша реакція з боку Франції свідчить про те, що до остаточної угоди ще далеко.

У французькому керівництві заявили, що цей бюджет значно поступається необхідному рівню, особливо в контексті Спільної аграрної політики, зокрема щодо гарантування підтримки доходів фермерів.

У ЄС сподівалися дійти загальної згоди щодо бюджету до кінця 2026 року, а його офіційне ухвалення планувалося на 2027 рік.