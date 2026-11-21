Додати LB.ua як бажане джерело в Google

США оголосили санкції проти чотирьох громадян Ірану, яких вважає учасниками мережі з продажу іранської нафти та повернення коштів режиму.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

За даними відомства, після початку операції "Економічний вигнанець" іранська влада намагається повернути мільярди доларів від продажу нафти через довірених осіб. Частина з них, стверджує відомство, привласнювала виручку.

Реклама

Серед підсанкційних – Мохаммад Джавад Баванд, колишній офіцер розвідки Корпусу вартових Ісламської революції, та Маджид Тадж – брат президента Федерації футболу Ірану.

У Мінфіні США заявили, що вони працювали в мережі, яка мала повертати нафтові кошти з третіх країн. За твердженням відомства, учасники цієї мережі досі винні іранському режиму мільярди доларів від попередніх продажів.

Санкції також запровадили проти Мохаммадхоссейна Серваті, сина бригадного генерала КВІР. Він обіймав керівні посади в компаніях, пов’язаних із Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Одна з них, за даними Мінфіну, була посередником у постачанні іранської нафти китайським нафтопереробним заводам.

До списку також внесли Моджтабу Арабнежада. Американське відомство стверджує, що він допомагав закуповувати запчастини для авіакомпанії Mahan Air і зброю для іранських військових, а доходи від продажу нафти спрямовували на підтримку авіакомпанії.

Мінфін США заявив, що санкційні заходи мають обмежити доступ підсанкційних осіб до американської фінансової системи та заблокувати їхнє майно під юрисдикцією США.