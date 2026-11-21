Сирени в області вмикали через невідомий об’єкт зі сторони Литви.

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Увечері 21 листопада аеропорт "Храброво" в Калінінграді тимчасово припинив приймати й відправляти рейси.

Росавіація повідомила про запровадження обмежень.

Згодом влада Калінінградської області заявила, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала через підозрілий об’єкт з боку Литви.

Пізніше регіональні посадовці повідомили, що загрози області немає, а режим небезпеки начебто невдовзі скасують.

Український волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про ураження в місті Балтійську Калінінградської області. Там розташована військова інфраструктура Балтійського флоту РФ.