Увечері 21 листопада аеропорт "Храброво" в Калінінграді тимчасово припинив приймати й відправляти рейси.
Росавіація повідомила про запровадження обмежень.
Згодом влада Калінінградської області заявила, що система "Безпілотна небезпека" спрацювала через підозрілий об’єкт з боку Литви.
Пізніше регіональні посадовці повідомили, що загрози області немає, а режим небезпеки начебто невдовзі скасують.
Український волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про ураження в місті Балтійську Калінінградської області. Там розташована військова інфраструктура Балтійського флоту РФ.