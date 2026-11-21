Хакери, пов’язані з російською ФСБ, проводять фішингову кампанію проти європейських журналістів, політиків і представників громадянського суспільства.
Про це пише Le Monde.
Атаки тривають щонайменше із середини жовтня, а зловмисники намагаються отримати доступ до акаунтів у Signal і Telegram. Вони надсилають повідомлення нібито від знайомих контактів – із запрошеннями на відеоконференції або до групових чатів. Посилання ведуть на підроблені сторінки.
За допомогою таких схем хакери можуть прив’язати до акаунта власний пристрій і читати листування. 17 листопада троє журналістів Le Monde отримали в Signal запрошення на відеоконференцію про війну в Україні та переговори між Києвом і Москвою. Повідомлення надійшло зі зламаного акаунта європейського колеги.
Подібні спроби, за інформацією видання, були спрямовані проти французьких громадських діячів, депутата та інших журналістів у Європі. Акаунт керівника компанії з кібербезпеки хакерам вдалося скомпрометувати.
- 19 листопада Європейська комісія зазнала масштабної кібератаки, яка могла призвести до витоку персональних даних працівників. За даними Politico, через інцидент понад десять днів виникали перебої у внутрішніх системах, зокрема в сервісах для оформлення відпусток і відшкодування медичних витрат. У Єврокомісії заявили, що взяли більшу частину атаки під контроль, але її наслідки ще з’ясовують.
- На початку листопада CERT-EU попередив, що хакери використовували інструмент на основі штучного інтелекту для пошуку вразливостей у системах ЄС. Кілька застосунків тимчасово відключили, а згодом відновили доступ до більшості з них. У Єврокомісії не підтвердили, чи вдалося зловмисникам викрасти дані.