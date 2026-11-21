Хакери, пов’язані з російською ФСБ, проводять фішингову кампанію проти європейських журналістів, політиків і представників громадянського суспільства.

Про це пише Le Monde.

Атаки тривають щонайменше із середини жовтня, а зловмисники намагаються отримати доступ до акаунтів у Signal і Telegram. Вони надсилають повідомлення нібито від знайомих контактів – із запрошеннями на відеоконференції або до групових чатів. Посилання ведуть на підроблені сторінки.

За допомогою таких схем хакери можуть прив’язати до акаунта власний пристрій і читати листування. 17 листопада троє журналістів Le Monde отримали в Signal запрошення на відеоконференцію про війну в Україні та переговори між Києвом і Москвою. Повідомлення надійшло зі зламаного акаунта європейського колеги.

Подібні спроби, за інформацією видання, були спрямовані проти французьких громадських діячів, депутата та інших журналістів у Європі. Акаунт керівника компанії з кібербезпеки хакерам вдалося скомпрометувати.