Український малий надводний дрон Harpoon, розроблений компанією NOAH X, пройшов процедуру кодифікації та отримав номенклатурний номер НАТО. Про це компанія повідомила у соцмережах.

За даними розробників, Harpoon — надводна безекіпажна платформа, створена для виконання ударних та спеціальних морських операцій на річках, озерах, у морських акваторіях та прибережних районах. Зокрема, дрон також можна використовувати для розвідки та доставки вантажів. Платформа може діяти як самостійна ударна одиниця або у складі групових безекіпажних операцій.

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Вперше публічно дрон представили у червні 2026 року під час українсько-нордичної конференції DIH Naval Forge 2026. Як повідомило видання «Мілітарний», на той момент катер уже пройшов бойові випробування, під час яких уразив російські цілі. Водночас тоді розробка перебувала на етапі кодифікації.

Згідно з інформацією виробника, довжина Harpoon становить 2,05 м, ширина — 60 см, а висота корпусу — 30 см. Корпус виготовлений із композитних матеріалів. Конструкція також передбачає складані елементи, завдяки яким безпілотник можна транспортувати звичайним автомобілем.

Згідно з даними виробника, платформа здатна перевозити до 30 кг корисного навантаження та розвивати максимальну швидкість до 40 км/год. Заявлена дальність ходу становить до 50 км. Для дистанційного керування використовуються канали зв'язку Starlink і LTE. Спостереження за навколишньою обстановкою забезпечують денна та тепловізійна камери, які дають оператору змогу працювати за різних умов освітлення.

Однією з особливостей Harpoon є можливість застосування на мілководді. Завдяки компактним розмірам і малій осадці катер може виходити на воду навіть із необлаштованих ділянок берега.