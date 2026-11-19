Український виробник безпілотних авіаційних комплексів Skyeton і норвезька оборонно-технологічна компанія Teleplan Globe інтегрують БпАК Raybird у програмний комплекс FACNAV. Про це повідомили у Skyeton.

Інтеграція поєднує спроможності тактичного БпЛА ACS-3 Raybird з процесами FACNAV, які забезпечують передачу даних від сенсора до засобу ураження. Це дозволяє в режимі реального часу перетворювати розвідувальні дані безпілотника на точну інформацію про цілі, доступну для обміну в мережі.

Наразі інтеграція перебуває на рівні модуля ISR, а наступним кроком стане включення самого Raybird у ширший спектр процесів управління безпілотними системами FACNAV.

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За словами розробників, із початку 2027 року інтеграція має дозволити операторам планувати місії, керувати літаком і його корисним навантаженням безпосередньо через FACNAV. Як пояснили у компанії, у поєднанні з FACNAV ISR це створить єдиний автономний процес: від управління бортами і сенсорами до опрацювання розвідувальних даних, формування цілей і передачі інформації про них підключеним засобам ураження.

Як зазначили розробники, FACNAV дає змогу силам оборони перетворювати дані сенсорів на спільну оперативну інформацію, підтримуючи управління боєм, вогневу підтримку та розвідувальні операції. Його модуль ISR — FACNAV ISR — дозволяє операторам одночасно обробляти відео та зображення з кількох джерел, виявляти загрози, визначати їхнє розташування на карті та негайно ділитися результатами в мережі.

За даними компанії, завдяки інтеграції дані сенсорів Raybird надходять безпосередньо в середовище FACNAV. Оператори можуть використовувати живе відео та зображення з Raybird разом із даними інших сенсорів, щоб виявляти цілі та точно формувати їхні координати. Далі оператори можуть передавати ці координати безпосередньо підключеним засобам ураження, зокрема непрямій вогневій підтримці, літакам, бойовим машинам і безпілотним системам на землі, в повітрі чи на морі.

«Знайти ціль — лише половина завдання. Кожна підтверджена ціль є результатом комплексного аналізу даних, а час між виявленням і реагуванням визначає, чи вона ще має значення. Raybird може багато годин утримуватися над районом інтересу та передавати якісні дані з глибокого тилу противника. Інтеграція з FACNAV означає, що ці дані не залишаються на екрані одного оператора. Вони стають частиною спільної оперативної картини та швидко доходять до засобів ураження, які їх потребують. Це саме той напрям, у який ми віримо: не ізольовані платформи, а екосистема, де дані проходять від сенсора до рішення без затримок», — пояснив International CEO Skyeton Павло Шевчук

Базову модель дрона-розвідника літакового типу Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Згідно з даними Міноборони він може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Швидкість дрона становить 80-140 км/год. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання. Безпілотник також може нести 5-10 кг корисного навантаження. У Міноборони додали, що станом на 2025 дрони Raybird виконали більше ніж 350 000 годин бойових вильотів.

Skyeton — український виробник безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) з 20-річним досвідом у галузі авіації. Компанія створює безпілотні авіаційні системи для комерційного, промислового та військового використання.