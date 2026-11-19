Така установка формує пучок лазерних променів потужністю 4 КВт та може уражати цілі на відстані до 1 км, заявляють розробники

У Києві розгорнули лазерні установки «Блиск», призначені для ураження російських безпілотників. Система використовує лазерний промінь, який пропалює корпус повітряної цілі та виводить її з ладу. Про це повідомляє BBC.

Як розповів виданню представник компанії Carmine Sky, яка розробила турель, «Блиск» заступив на бойове чергування на початку листопада 2026 року. Установка здатна виявляти, захоплювати та уражати повітряні цілі на відстані до одного кілометра.

За словами розробників, для знищення невеликих FPV-дронів системі потрібні долі секунди. Натомість для ураження більших безпілотників, зокрема Shahed, лазер має утримувати промінь на цілі протягом кількох секунд через багатошарову конструкцію їхнього корпусу.

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«Лазер «Блиск» працює шляхом випромінення пучка енергії потужністю 4 КВт, який може ефективно пропалити корпус будь-якого літаючого засобу, такого типу як «Шахед» і «Герань»», – кажуть в Carmine Sky.

Водночас за перші дні бойового чергування установка ще не мала підтверджених уражених цілей. У компанії пояснюють, що ефективність лазерної зброї залежить від погодних умов: хмарність і туман, які спостерігалися на Київщині на початку листопада, перешкоджають її роботі.

У Carmine Sky також наголошують, що «Блиск» не пов'язаний із попереднім українським проєктом лазерної зброї «Тризуб», про який у 2024 році повідомляв тодішній командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

У компанії кажуть, що наразі працюють над цілою лінійкою лазерних установок. Серед їхніх переваг у компанії називають економічність та меншу небезпеку для навколишніх об'єктів порівняно з традиційними засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українська компанія UFORCE випробовує на передовій бойові лазерні установки для боротьби з безпілотниками.