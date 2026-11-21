29 листопада у Швейцарії відбудеться референдум щодо змін до закону про військові матеріали. Поправки мають послабити обмеження на експорт швейцарської зброї та військового обладнання.

Про це пише Bloomberg.

Медіа зазначає, що голосування може стати черговою перевіркою того, як країна поєднує традиційний нейтралітет із підтримкою власної оборонної промисловості та України.

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Парламент ухвалив зміни наприкінці минулого року, але їх оскаржили, зібравши достатньо підписів для проведення референдуму. За останніми опитуваннями, поправки підтримують 49% виборців, а перевага прихильників не перевищує трьох відсотків.

Зміни скасують вимогу отримувати дозвіл Швейцарії на реекспорт її озброєння до третіх країн. Також поправки визначать 36 держав-партнерів, яким можна буде продавати швейцарську зброю навіть під час збройного конфлікту.

Противники змін побоюються, що після скасування контролю над реекспортом швейцарська зброя може потрапити до авторитарних держав або терористичних угруповань.

Контекст щодо війни Росії в Україні

Чинні правила, посилені наприкінці 2021 року, забороняють постачати зброю країнам, залученим до конфліктів. Через це Швейцарія блокувала передачу Україні озброєння свого виробництва. У 2023 році вона, зокрема, не дозволила державній компанії Ruag продати Німеччині майже 100 танків, які Берлін планував відремонтувати й передати Києву.

Водночас запропонована реформа не змінить позиції Швейцарії щодо постачання зброї Україні: через ембарго проти Росії така допомога, за оцінкою швейцарської сторони, дала б Києву військову перевагу й суперечила б нейтралітету країни. Поправки також мають спростити продажі до США – другого за величиною ринку для швейцарської оборонної галузі.