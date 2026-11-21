Влада Бахрейну повідомила про пожежу на промисловому об’єкті і попередила жителів про загрози.

Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував авіабази США Шейх-Іса та Аль-Джуфейр у Бахрейні. Про це в суботу ввечері повідомило напівофіційне іранське агентство Fars. За його даними, удар був відповіддю на дії США.

Повідомлення Fars цитує китайська агенція Xinhua.

Окремо МВС Бахрейну заявило, що іранська атака влучила в цивільний промисловий об’єкт і пошкодила його. На місці спалахнула пожежа, постраждалих немає. Рятувальники наразі борються з вогнем.

Влада не уточнила, де розташований об’єкт і що саме було уражено, повідомляє Reuters. Раніше в суботу бахрейнське МВС попередило жителів про потенційну загрозу та закликало перейти до найближчого безпечного місця, не уточнивши її характеру.

Бахрейн повідомляв, що протягом останнього тижня перехопив кілька повітряних атак з боку Ірану. На території країни розміщений П’ятий флот ВМС США.