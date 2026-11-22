У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок російського удару виникла пожежа на території приватного деревообробного підприємства.
Про це повідомили у ДСНС України.
"У Новгород-Сіверському районі російський удар спричинив займання на території приватного деревообробного підприємства", – ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Уранці 20 листопада росіяни влучили по селу Чайкине Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Попередньо, удар завдав FPV-дрон.