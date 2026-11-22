У Новгород-Сіверському районі внаслідок ворожої атаки загорілася територія приватного підприємства.

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Пожежа на Чернігівщині через атаку російського дрона

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області внаслідок російського удару виникла пожежа на території приватного деревообробного підприємства.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У Новгород-Сіверському районі російський удар спричинив займання на території приватного деревообробного підприємства", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували займання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото: ДСНС України