У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». З них 72 були реактивними.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 161 ворожий безпілотник. Серед них – 56 реактивних.
Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Також на шести локаціях впали уламки збитих безпілотників.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.