Російські війська запустили по Україні 186 ударних БпЛА, зокрема 72 реактивні. Зафіксовано влучання на 18 локаціях.

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У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». З них 72 були реактивними.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 161 ворожий безпілотник. Серед них – 56 реактивних.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Також на шести локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.