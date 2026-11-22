Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в Лозовій 89-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також медики надали допомогу 10-місячному хлопчику та дівчаткам віком 6 і 14 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес 19 листопада в Ізюмі.
Для атак по Харківщині російські війська застосували:
- 2 ракети;
- 1 керовану авіаційну бомбу;
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 FPV-дрони;
- 118 безпілотників, тип яких встановлюють.
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Зокрема, у Харкові пошкоджено автомобіль. У Золочеві Богодухівського району – два приватні будинки та господарську споруду.
У селі Мирне Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарську споруду.
У Лозівському районі пошкоджено дві складські будівлі у Златополі та Близнюках, приватний і багатоквартирний будинки, а також цивільне підприємство в Лозовій.
У Чугуєві пошкоджено два багатоквартирні будинки, станцію технічного обслуговування, нежитлову будівлю та електромережі.
Крім того, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 98 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 70 228 людей.