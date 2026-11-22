Під ворожими ударами опинилися Семенівка та Новгород-Сіверський район.

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Протягом доби російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками різних типів. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, церкву, автомобіль та деревообробне підприємство.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зокрема, Семенівку атакували FPV-дронами. Внаслідок ударів у церкві пошкоджено вікна, також постраждали легковий автомобіль і житловий будинок.

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У селі Новгород-Сіверського району внаслідок влучання безпілотника типу «Молнія» пошкоджено дах житлового будинку.

Увечері росіяни атакували деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському. Там виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

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Крім того, протягом доби російські війська знову завдавали ударів по енергетичних об’єктах на Чернігівщині.