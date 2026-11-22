Також повідомляють про атаку на російське вантажне судно Sparta II, яке перевозило військовий вантаж із Санкт-Петербурга до Калінінградської області.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч проти 22 листопада російський Краснодар зазнав атаки безпілотників. У місті пролунали численні вибухи, після чого місцеві жителі помітили задимлення. Пожежа могла статися на території управління Росгвардії.

Про це повідомляють Telegram-канал Exilenova+ та видання ASTRA.

За інформацією Exilenova+, задимлення спостерігалося в районі військового містечка військової частини №3702 Росгвардії РФ. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно дим, який здіймається над одним із районів міста.

Реклама

Згодом ASTRA повідомила, що за результатами аналізу фото, ймовірне місце займання визначили за адресою: Краснодар, вулиця Черкаська, 70.

За цією адресою раніше розташовувалася військова частина №3702, зокрема 47-ма окрема бригада оперативного призначення Росгвардії. Нині там перебуває Головне управління Росгвардії Краснодарського краю.

Місцеві жителі також публікували фотографії задимлення. Під час атаки в місті лунали сирени. У мерії заявили про відбиття атаки безпілотників.

Крім того, в аеропорту Краснодара призупинили приймання та відправлення літаків.

За даними ASTRA, російська влада не коментувала повідомлення про задимлення або можливі пошкодження будівлі Росгвардії.

Також Exilenova+ повідомляє про атаку на російське вантажне судно Sparta II, яке перевозило військовий вантаж із Санкт-Петербурга до Калінінградської області. За інформацією каналу, судно атакували вранці.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 170 українських безпілотників літакового типу.

Дрони збивали над Брянською, Бєлгородською, Курською, Воронезькою, Тульською та Ростовською областями, Краснодарським краєм, окупованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.