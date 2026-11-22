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Упродовж минулої доби російські війська чотири рази атакували безпілотниками енергетичні об’єкти Житомирської області. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру Житомирщини, намагаючись залишити жителів області без світла та тепла. Впродовж минулої доби російські війська завдали чотирьох ударів безпілотниками по енергетичних об’єктах області", – ідеться у повідомленні.

Попри атаки, енергетики працюють над забезпеченням стабільного електропостачання. Вони цілодобово ліквідовують наслідки ударів і відновлюють пошкоджене обладнання.