За добу українські військові також уразили 334 російські безпілотники, 10 артилерійських систем і 81 точку вильоту дронів.

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Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 2415 цілей противника. Серед них – 22 одиниці бронетехніки та 334 безпілотники.

Про це повідомили Сили безпілотних систем.

Зокрема, уражено 752 одиниці особового складу противника, з яких 250 – ліквідовано.

Також серед уражених цілей:

81 точка вильоту дронів;

28 радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів зв’язку;

184 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

2 танки та 20 бойових броньованих машин;

10 артилерійських систем, зокрема 1 самохідна артилерійська установка та 3 реактивні системи залпового вогню;

685 укриттів і бліндажів;

334 російські безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».

З початку листопада, з 1 до 21 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 42 801 ціль противника. Із них 13 037 – одиниці особового складу.