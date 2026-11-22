Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 2415 цілей противника. Серед них – 22 одиниці бронетехніки та 334 безпілотники.
Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Зокрема, уражено 752 одиниці особового складу противника, з яких 250 – ліквідовано.
Також серед уражених цілей:
- 81 точка вильоту дронів;
- 28 радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів зв’язку;
- 184 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 2 танки та 20 бойових броньованих машин;
- 10 артилерійських систем, зокрема 1 самохідна артилерійська установка та 3 реактивні системи залпового вогню;
- 685 укриттів і бліндажів;
- 334 російські безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» і «Гербера».
З початку листопада, з 1 до 21 числа, підрозділи угруповання СБС уразили 42 801 ціль противника. Із них 13 037 – одиниці особового складу.