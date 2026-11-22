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Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною через масштабні пошкодження, завдані російськими атаками. Через атаки РФ постраждали магістральні електромережі.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

У компанії зазначають, що йдеться не лише про дефіцит потужності, а й про руйнування ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів.

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Енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж протягом усього попереднього дня та вночі. Однак роботи ускладнюють постійна загроза нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Вранці вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Наразі їхнє стабільне живлення є першочерговим завданням.

Паралельно енергетики опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення, щоб поступово повернути світло решті споживачів.

В «Укренерго» наголошують, що через значний масштаб пошкоджень повне відновлення електропостачання потребуватиме часу. Ремонтні роботи тривають.

Очільник ОВА Олег Кіпер додає, що поки тривають ремонти, в області продовжують працювати 464 Пункти незламності, з них 278 – в Одесі. Серед одеських пунктів 161 є комунальним, ще 117 розгорнув відповідальний бізнес.

Тут можна зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом, зігрітися та отримати необхідну допомогу. За минулу добу Пункти незламності відвідали 372 людини, з них 325 – в Одесі.

Для забезпечення мешканців водою в Одесі працюють бюветні комплекси. Також організували підвезення води автоцистернами.

Через відсутність електроенергії міський електротранспорт сьогодні не працює. Натомість організували рух автобусів у режимі маршрутного таксі за схемами частини трамвайних і тролейбусних маршрутів.

За інформацією Міненерго, протягом минулої доби росія знову атакувала низку об’єктів енергетики.

Внаслідок цього на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.