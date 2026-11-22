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Руїни на місці удару РФ у Вишгородському районі

У селищі Димер Вишгородського району на Київщині внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані.

Станом на 12:03 було відомо про жертву та трьох поранених. З-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло загиблої людини.

За інформацією ДСНС України, інформація щодо загиблих та постраждалих постійно оновлюється. Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину.

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За інформацією президента Зеленського, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2310 окупантів. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 637 170 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Російські війська від вечора 21 листопада атакували шість областей України. Внаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків, школи та підприємств, також загинули і постраждали люди, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У Запорізькій області внаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки та школу. Поранення отримали двоє людей, серед них – дитина.

На Харківщині пошкоджено житлові будинки та підприємства. Відомо про одного пораненого.

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електричній підстанції, а на Полтавщині – по цивільному підприємству.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки на Сумщині та Житомирщині.

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Докладніше – в новині.

Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною через масштабні пошкодження, завдані російськими атаками. Через атаки РФ постраждали магістральні електромережі, повідомляє НЕК «Укренерго».

У компанії зазначають, що йдеться не лише про дефіцит потужності, а й про руйнування ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів. Енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж протягом усього попереднього дня та вночі. Однак роботи ускладнюють постійна загроза нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди можуть працювати безперервно.

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, в області продовжують працювати 464 Пункти незламності, з них 278 – в Одесі. Для забезпечення мешканців водою в Одесі працюють бюветні комплекси. Також організували підвезення води автоцистернами.

Через відсутність електроенергії міський електротранспорт сьогодні не працює.

У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну 186 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». З них 72 були реактивними, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 161 ворожий безпілотник, серед них 56 реактивних.

Зафіксовано влучання на 18 локаціях. Також на шести локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Атака триває.

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У ніч проти 22 листопада російський Краснодар зазнав атаки безпілотників. У місті пролунали численні вибухи, після чого місцеві жителі помітили задимлення. Пожежа могла статися на території управління Росгвардії, повідомляють Telegram-канал Exilenova+ та видання ASTRA.

Місцеві жителі також публікували фотографії задимлення. Під час атаки в місті лунали сирени. У мерії заявили про відбиття атаки безпілотників. У аеропорту Краснодара призупинили приймання та відправлення літаків.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!