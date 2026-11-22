Російські війська від вечора 21 листопада атакували шість областей України. Внаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків, школи та підприємств, також загинули і постраждали люди.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
У Запорізькій області внаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки та школу. Поранення отримали двоє людей, серед них – дитина.
На Харківщині пошкоджено житлові будинки та підприємства. Відомо про одного пораненого.
У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електричній підстанції, а на Полтавщині – по цивільному підприємству.
Також пошкоджень зазнали житлові будинки на Сумщині та Житомирщині.
- Уранці 22 листопада російський дрон влучив у п’ятиповерхівку у селищі Димер Вишгородського району Київської області. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину та поранену дитину. Під завалами перебувають люди.