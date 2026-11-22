Під російськими атаками опинилися Київська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська та Житомирська області.

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Руїни на місці удару РФ у Вишгородському районі

Російські війська від вечора 21 листопада атакували шість областей України. Внаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків, школи та підприємств, також загинули і постраждали люди.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У Запорізькій області внаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки та школу. Поранення отримали двоє людей, серед них – дитина.

На Харківщині пошкоджено житлові будинки та підприємства. Відомо про одного пораненого.

У Дніпропетровській області російські війська завдали удару по електричній підстанції, а на Полтавщині – по цивільному підприємству.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки на Сумщині та Житомирщині.