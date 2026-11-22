Трагедія сталася у Новослобідській громаді. Підліток натрапив на ворожий безпілотник, який здетонував.

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У Сумській області внаслідок вибуху російського безпілотника загинув 14-річний хлопець. Трагедія сталася сьогодні вранці у Новослобідській громаді.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередньою інформацією, двоє місцевих жителів натрапили на ворожий дрон, який здетонував. Від отриманих тяжких травм підліток загинув на місці.

Очільник ОВА наголосив, що загроза від вибухонебезпечних предметів залишається надзвичайно високою, особливо у прикордонних громадах.

Мешканців закликають не наближатися до невідомих предметів, не торкатися їх і не намагатися переносити. Це можуть бути нерозірвані боєприпаси, ворожі безпілотники та інші вибухонебезпечні предмети.