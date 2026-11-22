Пропагандистські ресурси звинувачують українську ППО в обваленні під’їзду п’ятиповерхівки, по якій вдарив російський безпілотник.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Після російської атаки на житловий будинок у селищі Димер на Київщині підконтрольні Кремлю ресурси почали поширювати дезінформацію про нібито причетність української протиповітряної оборони до руйнувань.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, російські ресурси, зокрема ті, що орієнтовані на українську аудиторію, поширюють версію, що під’їзд п’ятиповерхового будинку зруйнувався внаслідок роботи української ППО.

Пропагандисти стверджують, що українські військові нібито збивали дрони над житловими кварталами.

У Центрі зазначають, що подібні повідомлення є типовою інформаційною тактикою Росії після резонансних атак на цивільне населення. Таким чином російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за наслідки власних ударів на Україну.