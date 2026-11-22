Військові випробовували малі БпЛА й відпрацьовували їх застосування в умовах, наближених до бойових.

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Українські військові долучилися до міжнародних навчань Drone Crucible із застосування безпілотників разом із представниками США, Великої Британії, Німеччини та Латвії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Перші навчання Drone Crucible організувало Командування спеціальних операцій США в Європі (SOCEUR). Військові спільно випробовували малі безпілотники та відпрацьовували навички пілотування в умовах, наближених до бойових.

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Програма навчань охоплювала три основні напрями.

Перший – обмін бойовим досвідом. Учасники ділилися практичними напрацюваннями, зокрема щодо застосування безпілотних систем у сучасних військових операціях.

Другий – випробування технологій. Оператори перевіряли ефективність БпЛА в польових умовах і передавали розробникам відгуки про їхню роботу.

Третій напрям стосувався бойової готовності. Військові вдосконалювали навички керування безпілотниками та відпрацьовували спільні дії.

У Генштабі зазначили, що участь у таких навчаннях дає Україні можливість поділитися з партнерами досвідом сучасної війни, перейняти їхні практики та спільно розвивати спроможності у сфері безпілотних систем.