Міністр закордонних справ України наголосив, що відповідь Європи на російську загрозу має бути спрямована безпосередньо проти Москви.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар дроном по житловому будинку в Димері на Київщині, внаслідок якого загинули та постраждали люди.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Кров кожного цивільного, вбитого Росією, на руках Путіна, як і відповідальність за кожен злочин, скоєний під його командуванням", – заявив міністр.

Він також зазначив, що Кремль продовжує ескалацію, а російські провокації в різних країнах Європи свідчать про те, що загроза з боку Росії виходить за межі України.

Сибіга наголосив, що Європа не повинна реагувати на кожен окремий інцидент ізольовано. На його думку, відповідь має бути спрямована на джерело загрози – Росію.

"Посилення України та позбавлення Москви ресурсів для продовження агресії – це прямий внесок у безпеку всього європейського континенту", – підсумував глава МЗС.

Атака РФ по житловому будинку у селищі Димер

У селищі Димер Вишгородського району на Київщині внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані.

Станом на 14:25 відомо вже про двох загиблих, серед яких 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали. Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок.