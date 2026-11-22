Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар дроном по житловому будинку в Димері на Київщині, внаслідок якого загинули та постраждали люди.
Про це пише пресслужба МЗС України.
"Кров кожного цивільного, вбитого Росією, на руках Путіна, як і відповідальність за кожен злочин, скоєний під його командуванням", – заявив міністр.
Він також зазначив, що Кремль продовжує ескалацію, а російські провокації в різних країнах Європи свідчать про те, що загроза з боку Росії виходить за межі України.
Сибіга наголосив, що Європа не повинна реагувати на кожен окремий інцидент ізольовано. На його думку, відповідь має бути спрямована на джерело загрози – Росію.
"Посилення України та позбавлення Москви ресурсів для продовження агресії – це прямий внесок у безпеку всього європейського континенту", – підсумував глава МЗС.
Атака РФ по житловому будинку у селищі Димер
- У селищі Димер Вишгородського району на Київщині внаслідок російської атаки безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Квартири з першого по п’ятий поверх зруйновані.
- Станом на 14:25 відомо вже про двох загиблих, серед яких 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали. Наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема 2 дітей, які не виходять на зв’язок.
- Пошукові роботи тривають.