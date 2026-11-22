Ворожа БМП підірвалася під час пересування, а спроби просування на мототехніці завершилися її втратою та ліквідацією особового складу.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони зірвали спробу штурму росіян на Покровському напрямку.

Про це розповіли у 4-тій бригаді оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Зазначається, що в смузі відповідальності Бригади «Рубіж» на Покровському напрямку противник здійснив чергові спроби штурму із застосуванням бронетехніки та мотоциклів. Ворожа БМП підірвалася під час пересування, а спроби просування на мототехніці завершилися її втратою та ліквідацією особового складу

Реклама

В бригаді зауважують, що основною метою противника залишається обхід Добропілля та спроба встановити контроль над транспортними комунікаціями.

«Однак реалізувати свої наступальні задуми росіянам не вдається», – додали там.

Водночас ворог продовжує використовувати несприятливі погодні умови, щоб активізувати штурми. Користуючись туманами, росіяни намагаються приховано пересуватися та просуватися малими групами.

«Бригада «Рубіж» продовжує утримувати оборону, ефективно знищувати ворожу техніку та піхоту, зриваючи спроби росіян розвинути наступ», – зазначили в бригаді.