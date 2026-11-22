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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні нового кредиту Євросоюзу для України на 45 мільярдів євро. Водночас Братислава продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Про це Фіцо заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

За словами словацького прем'єра, Братислава не долучалася до попередньої кредитної програми ЄС для України на 90 мільярдів євро і не планує змінювати свою позицію щодо нового фінансування.

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Фіцо також розкритикував позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі держав Євросоюзу у фінансовій підтримці України.

Фіцо також заявив, що Євросоюз політично "шантажує" Словаччину, пов’язуючи питання кредиту для України із затвердженням наступного загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки.

Крім того, словацький прем’єр поставив під сумнів можливість повернення цих коштів Україною. За його словами, "це не позика, а фактично подарунок".

Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу. Однак, на його думку, фінансування військових потреб України сприяє продовженню війни.

Що відомо про кредит ЄС для України на 45 млрд євро

18 листопада Єврокомісія представила новий механізм підтримки України на 45 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі 27 країн ЄС підтримають ініціативу, попри розбіжності щодо використання коштів.

Механізм фінансування буде таким самим, як той, що використали торік для забезпечення вже погодженого кредиту Україні на €90 млрд. Ці кошти мали покрити фінансові потреби України на цей і наступний роки. Однак посилення руйнувань унаслідок російських атак збільшило дефіцит фінансування Києва.

Законодавчу пропозицію ще мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.