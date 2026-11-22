У Бельгії усі рейси до аеропортів Брюсселя та Шарлеруа й з них скасували на понеділок через участь авіадиспетчерів у загальнонаціональному страйку проти заходів жорсткої економії, які запроваджує уряд країни.

Як пише Politico, бельгійський оператор управління повітряним рухом Skeyes повідомив, що не зможе забезпечувати звичайне обслуговування рейсів із 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Фактично це означає зупинку комерційного авіасполучення в головних аеропортах.

У неділю аеропорт Брюсселя підтвердив, що всі рейси на приліт і виліт скасують на час 14-годинного страйку. Аеропорт Брюссель-Південний Шарлеруа також заявив, що жоден літак не зможе злетіти або приземлитися.

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Керівництво Шарлеруа розкритикувало Skeyes за надто пізнє попередження про страйк. За його словами, компанія повідомила про перебої менш ніж за 36 годин до їх початку, хоча аеропорт готувався працювати у звичайному режимі.

У заяві, оприлюдненій у суботу, адміністрація Шарлеруа звинуватила авіадиспетчерів у «цілковито безвідповідальному ставленні» до авіакомпаній, пасажирів і працівників аеропорту.

Там зазначили, що страйк вплине на тисячі мандрівників і близько 3400 людей, які працюють у Шарлеруа. Адміністрація закликала бельгійську владу розробити скоординований план, щоб запобігти повторенню таких перебоїв.

Акцію протесту в понеділок організували найбільші профспілки Бельгії. Вони виступають проти скорочення державних витрат та економічних реформ, які проводить уряд прем'єр-міністра Барта Де Вевера.

Очікується, що перебої торкнуться також роботи громадського транспорту в Брюсселі.

Пасажирам рекомендували перед поїздкою до будь-якого з двох аеропортів перевірити інформацію у своїх авіакомпаній.