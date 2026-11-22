В Індонезії в пожежі на кондитерській фабриці загинули люди. Десятки зникли безвісти. Пожежа сталася у суботу вдень на фабриці Fonusa Agung Mulia, розташованій у місті Чіканді в провінції Бантен, приблизно за 50 км від столиці країни.

Про це пишуть Reuters і The Guardian.

Станом на ранок неділі рятувальники продовжували пошуки близько 50 працівників.

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За словами представників влади, через високу інтенсивність пожежі знайдених загиблих неможливо ідентифікувати візуально. Тому розпочали збір зразків ДНК у родичів зниклих працівників, а також особистих речей, які можуть допомогти встановити їхні особи.

Губернатор провінції Бантен Андра Соні повідомив журналістам уночі, що на момент виникнення пожежі всередині фабрики перебували приблизно 60 людей. Натомість власник фабрики під час пресконференції заявив, що на зміні того дня перебували близько 300 людей, але місцеперебування 50 із них невідоме.

Фото: EPA/UPG Місце пожежі

У поліції зазначили, що «знайшли сім мішків із тілами», але загиблих у цій пожежі неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, тому у одному мішку можуть бути останки декількох людей. Процес ідентифікації може тривати від двох до трьох тижнів.

За словами представника влади, пошукові групи обстежували пошкоджені частини будівлі, де, ймовірно, могли опинитися заблокованими люди. Водночас окремі ділянки споруди залишалися під загрозою обвалення. Триває розслідування займання.

Згідно з інформацією на сайті компанії, фабрика належить індонезійській компанії United Family Food, заснованій у 1981 році.

Компанія виробляє споживчі товари в Індонезії, має близько 5 тисяч працівників і працює зі штаб-квартири в країні та чотирьох міжнародних офісів. Її продукція призначена для ринку, на якому проживає понад 250 мільйонів споживачів.

Смертельні пожежі в Індонезії трапляються нерідко.

У грудні минулого року в Джакарті спалахнула пожежа в семиповерховій будівлі, ймовірно, через вибух акумулятора безпілотника. За даними поліції, тоді загинули щонайменше 22 людини.

У 2023 році на сході країни внаслідок вибуху на підприємстві з переробки нікелю загинули щонайменше 13 людей.