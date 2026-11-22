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У Женеві завершилися переговори ООН щодо міжнародного регулювання автономних систем озброєння. Країни не домовилися про початок розробки юридично обов’язкового договору, який встановлював би обмеження для зброї, здатної самостійно обирати та атакувати цілі без безпосереднього контролю людини.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч відбувалася в межах сьомої оглядової конференції країн-учасниць Конвенції ООН про певні види звичайної зброї, яка тривала з 16 до 20 листопада. Одним із головних питань стало регулювання автономних систем озброєння, які також називають «роботами-вбивцями».

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Після нічних переговорів, що тривали до ранку 21 листопада, учасники так і не погодили мандат на розробку міжнародного договору. За даними The Guardian, Росія активно перешкоджала ухваленню жорсткіших обмежень, затягуючи переговорний процес. США також не підтримували запровадження юридично обов’язкових правил.

Водночас понад 100 держав виступали за укладення нового міжнародного договору. Серед країн, які підтримували або допускали ухвалення відповідного протоколу, була й Україна.

Оскільки рішення в межах Конвенції ухвалюють консенсусом, заперечення окремих держав не дозволили погодити запропонований мандат.

Як повідомляє Associated Press, натомість учасники домовилися продовжити роботу над можливим міжнародним документом до 2028 року. Водночас вони не зобов’язалися зробити майбутні правила юридично обов’язковими.

Верховна представниця ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу назвала цей результат значним кроком, однак визнала, що він не відповідає очікуванням генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Підсумки переговорів розкритикували й правозахисні організації. Зокрема, міжнародна кампанія Stop Killer Robots заявила, що погоджений мандат не визначає чіткого шляху до укладення юридично обов’язкової угоди.

В організації наголосили, що країни обговорюють регулювання автономної зброї вже 13 років, тоді як ці технології дедалі активніше застосовують у військових конфліктах.