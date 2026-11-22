У Мексиці затримали одного з найрозшукуваніших злочинців ФБР

У Мексиці затримали Фаусто Ісідро Меса-Флореса, відомого як «Ель Чапо Ісідро», якого ФБР внесло до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців. Під час затримання у штаті Сіналоа виникла перестрілка. Загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє CNN.

За даними міністерства оборони Мексики, під час операції військові зазнали нападу із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки. Озброєні люди також облаштували блокпости в кількох муніципалітетах поблизу місця затримання.

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Міністр громадської безпеки Мексики Омар Гарсія Гарфуч повідомив, що під час сутичок загинули четверо військовослужбовців мексиканської армії та семеро людей, які, за попередніми даними, намагалися перешкодити затриманню Меса-Флореса.

Фото: EPA/UPG

Протистояння розгорнулося у місті Гуасаве. Відеозаписи зафіксували стрілянину та гелікоптери мексиканських сил безпеки, які відкривали вогонь по землі.

Під час перестрілки глядачі на стадіоні Kuroda Park у Гуасаве почали тікати з трибун і шукати укриття. Матч між командами Venados de Mazatlán та Algodoneros de Guasave зупинили. Організатори бейсбольної ліги також оголосили про скасування решти ігор на вихідні.

Місцеві жителі повідомляли про підпали магазинів і автозаправних станцій, а також про озброєних людей на вулицях. Влада штату закликала мешканців Гуасаве залишатися вдома та не виїжджати на дороги.

Після затримання Меса-Флореса доправили до Мехіко. У межах тієї ж операції затримали ще сімох імовірних учасників його злочинної організації, серед них – заступника лідера угруповання та особу, яку вважають його фінансовим оператором.

За інформацією CNN, Фаусто Ісідро Меса-Флорес очолює картель Los Mazatlecos, який діє у штаті Сіналоа. США звинувачують його в причетності до ввезення та розповсюдження великих партій героїну, метамфетаміну, кокаїну, фентанілу та марихуани. За інформацію, яка допоможе його затримати, ФБР пропонувало винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів.

Фото: EPA/UPG

Посол США в Мексиці Рональд Джонсон заявив, що важливу роль в операції відіграла розвідувальна співпраця двох країн. Держдепартамент США закликав американців, які перебувають у регіоні, бути готовими до можливої ескалації.