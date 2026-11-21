Безпілотник двічі перетинав кордон всього за кілька хвилин.

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Вранці 21 листопада безпілотник двічі перетнув повітряний простір Молдови під час російських атак по Україні.

Про це з посиланням на молдовське Міністерство оборони повідомляє Newsmaker.

За даними відомства, дрон уперше залетів до Молдови об 11:20 з боку українського села Троїцьке, рухаючись у напрямку села Пуркарь Штефан-Водського району.О 11:25 він залишив повітряний простір країни в напрямку українського села Первомайськ.

За шість хвилин безпілотник знову перетнув кордон поблизу Троїцького, а о 11:32 повернувся до України.