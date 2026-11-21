Вранці 21 листопада безпілотник двічі перетнув повітряний простір Молдови під час російських атак по Україні.
Про це з посиланням на молдовське Міністерство оборони повідомляє Newsmaker.
За даними відомства, дрон уперше залетів до Молдови об 11:20 з боку українського села Троїцьке, рухаючись у напрямку села Пуркарь Штефан-Водського району.О 11:25 він залишив повітряний простір країни в напрямку українського села Первомайськ.
За шість хвилин безпілотник знову перетнув кордон поблизу Троїцького, а о 11:32 повернувся до України.
- Напередодні, 20 листопада, молдовське оборонне відомство також повідомляло про незаконне перетинання повітряного простору безпілотником на тлі російських атак.
- 17 листопада в країні виявили уламки російського дрона "Гербера-2" неподалік села Наславча, приблизно за 50 метрів від українського кордону.