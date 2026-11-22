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23 листопада у штаб-квартирі НАТО відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради через порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами.

Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

Польщу на засіданні представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.

Косіняк-Камиш зазначив, що найближчим часом Варшава отримає від союзників по НАТО "потужну підтримку" для посилення захисту східного кордону.

За словами міністра, під час зустрічі польська сторона представить конкретні пропозиції та визначить нові можливості для дій у зв’язку з порушенням повітряного простору країни російськими ракетами.

Зранку 20 листопада, під час російської атаки на Україну, у повітряний простір Польщі залетіли дві ракети та реактивний безпілотник. За даними міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, об’єкти впали у трьох населених пунктах: Новому Ліповці, Рудніку-над-Саном і Молодичі. У Польщі ніхто не постраждав.

Польські військові зафіксували 11 об’єктів, які становили загрозу порушення повітряного простору країни. Через повітряну загрозу в аеропорту "Жешув-Ясьонка" евакуювали персонал вежі управління польотами. Польська влада назвала інцидент провокацією Росії.