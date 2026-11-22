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Пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке зазнало атаки дронів у Балтійському морі, тривала протягом ночі. Попри зусилля рятувальників, вогонь не вдалося повністю загасити. Про це в неділю повідомила берегова охорона Фінляндії, пише Reuters.

За даними фінських військових, удар по судну в суботу, ймовірно, здійснила Україна. Після атаки Sparta II дрейфувала у фінські територіальні води, де наразі стоїть на якорі. Усіх 16 членів екіпажу евакуювали на інше російське судно.

Берегова охорона оприлюднила фото та відео, на яких кілька суден вночі обливали Sparta II водою з пожежних гармат, намагаючись загасити полум’я та охолодити контейнери на палубі.

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Фінські Сили оборони повідомили, що судно було пошкоджене в міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд. Воно прямувало до Калінінграрада.

Командувач ВМС Естонії Іво Варк заявив суспільному мовнику ERR, що не можна виключати ризику нових атак у Фінській затоці – вузькій частині Балтійського моря.

За даними Сил оборони Фінляндії, Sparta II була пошкоджена в міжнародних водах на захід від російського острова Гогланд. Судно прямувало до Калінінграрада.

Пожежа на борту тривала й пізно ввечері. Фінляндія керує рятувальною операцією, оскільки судно перебуває на якорі в її водах. Водночас російські кораблі можуть згодом відбуксирувати його до Росії.

Командувач берегової охорони Фінської затоки Мікко Сімола повідомив, що під час рятувальної операції підозрювали порушення повітряного простору Фінляндії російським вертольотом.

У Гельсінкі запровадили тимчасові обмеження на авіаційне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки. Це зробили для захисту цивільного населення та забезпечення роботи служб у разі необхідності перехоплення дронів.

Шведські бойові літаки, які діяли під фінським командуванням, також брали участь у забезпеченні територіальної цілісності Фінляндії та НАТО після інциденту, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Естонія направила військово-морський корабель для допомоги в рятувальній операції, зокрема для гасіння пожежі та реагування на можливе забруднення моря.

Sparta II – 121-метрове російське вантажне судно, пов'язане з компанією Oboronlogistika, яка надає логістичні послуги міноборони Росії. Судно перебуває під санкціями США.

Фінська прикордонна охорона зазначає, що наразі немає підтвердженої інформації про вантаж на борту, однак не виключає, що там може бути військове обладнання.

Минулого тижня фінські військові також повідомляли про удар по російському військовому кораблю в тому самому районі під час атаки українських дронів на Ленінградську область.