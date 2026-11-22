Республіканці в Сенаті США перешкоджають призначенню щонайменше двох кандидатів президента Дональда Трампа на керівні посади в Пентагоні. Через відсутність достатньої кількості голосів їхні кандидатури можуть не потрапити до переліку призначень, які Сенат розгляне до кінця року.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Йдеться про Остіна Дамера та Алекса Велеса-Гріна. Понад рік тому адміністрація Трампа запропонувала призначити їх директором і заступником директора з питань стратегії, планування та спроможностей Управління з питань політики Пентагону відповідно.

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Обидва раніше працювали радниками з питань національної безпеки в Сенаті. Очікуючи на затвердження, вони виконували обов’язки старших заступників керівника Управління з питань політики Пентагону Елбріджа Колбі. Велес-Грін, зокрема, допомагав переглядати військову присутність США в Європі, а Дамер брав участь у підготовці стратегічних документів.

Опір їхнім кандидатурами виник торік на тлі суперечки між Колбі та республіканцями в Конгресі. Вона стала частиною ширшої дискусії всередині Республіканської партії щодо зовнішньополітичного курсу Трампа та його принципу «Америка понад усе».

За інформацією видання, навіть лобіювання з боку адміністрації президента не допомогло кандидатам заручитися необхідною підтримкою. Очікується, що демократи, які після перемоги на проміжних виборах отримають контроль над Конгресом у січні, також не підтримають їхні призначення.

Водночас високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що Дамера та Велеса-Гріна можуть повторно висунути на ці посади наступного року. У Міністерстві війни США не виключають, що Сенат із демократичною більшістю може затвердити їхні кандидатури.

Затримки з призначеннями стали однією з перешкод для реалізації планів адміністрації Трампа щодо Пентагону. Зокрема, Білому дому залишається дедалі менше часу, щоб забезпечити затвердження кандидатів на посади міністра ВМС і начальника штабу Сухопутних військ.

Паралельно високопосадовці Пентагону намагаються переконати республіканців використати останні тижні контролю над Конгресом для ухвалення оборонного фінансування на $350 млрд за партійною процедурою, яка не потребуватиме голосів демократів. Кошти планують спрямувати на закупівлю військової техніки, зокрема для подолання дефіциту боєприпасів та озброєння, спричиненого війною з Іраном.

Однак лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що спочатку спробує домовитися з демократами щодо двопартійного законопроєкту про оборонні витрати.

Білий дім, зі свого боку, закликав Конгрес затвердити кандидатів Трампа «без затримки».

The Washington Post також повідомляє, що Пентагон надав пріоритет призначенню інших кандидатів – Хунга Као на посаду міністра ВМС та генерала Кріса ЛаНеве на посаду начальника штабу Сухопутних військ. Водночас їхні кандидатури також зіткнулися з критикою з боку сенаторів.

Зокрема, під час слухань у Сенаті цього тижня Као розкритикували через намір адміністрації замінити електромагнітні катапульти на авіаносцях старішими паровими системами. Сенатор-республіканець Роджер Вікер назвав таку ідею безперспективною.

Крім того, Сенат досі не затвердив міністра армії США. Наразі обов’язки на цій посаді тимчасово виконує Адам Телле після відставки його попередника Дена Дрісколла, який неодноразово конфліктував із главою Пентагону Пітом Гегсетом.