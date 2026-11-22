Нові правила стосуються переважно неформальних контактів між американськими та канадськими військовими.

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Міністр оборони США Піт Гегсет видав засекречений меморандум про запровадження нових обмежень щодо військової співпраці з Канадою. Документ передбачає додаткові правила для контактів між військовослужбовцями двох країн, однак не зачіпає ключові напрями спільної оборони Північної Америки.

Про це пише The Washington Post із посиланням на американських посадовців, обізнаних зі змістом документа.

За інформацією видання, Гегсет підписав меморандум минулого тижня. Журналісти не мали доступу до самого документа, тому точний масштаб обмежень залишається невідомим.

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Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що американське оборонне відомство переглядає співпрацю з Канадою, аби вона відповідала оборонним інтересам США та сприяла зміцненню безпеки Північної Америки.

Водночас нові правила не стосуватимуться обміну оборонними розвідданими, взаємодії в межах НАТО та Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Сенатор-республіканець Майк Раундс 21 листопада на безпековому форумі в Галіфаксі пояснив, що меморандум переважно обмежує неформальні контакти між американськими та канадськими військовими.

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Зокрема, йдеться про участь у конференціях, академічних заходах та інших зустрічах, для яких тепер може знадобитися додатковий дозвіл.

За словами сенатора, документ майже не змінює офіційної військової співпраці між країнами. Він також припустив, що таким чином Вашингтон може намагатися спонукати Канаду збільшити оборонні витрати.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті 21 листопада заявив, що не бачив засекреченого меморандуму та дізнався про нього з повідомлень ЗМІ.

Водночас він наголосив, що військова співпраця між країнами триває у звичайному режимі, а американські та канадські військові продовжують спільно працювати над захистом Північної Америки.

Повідомлення про нові обмеження з'явилося на тлі напружених відносин між Вашингтоном та Оттавою. Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Канаду через її оборонні витрати, а також висловлювався про можливе приєднання країни до Сполучених Штатів як 51-го штату.