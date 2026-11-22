Сьогодні, 22 листопада, російська армія вдень атакувала Київську область безпілотниками, і в декількох районах поранила та вбила людей. Станом на 18:44 кількість жертв у Вишневому зросла до двох. Поранених уже 13. У Білоцерківському районі загинув чоловік. Також є постраждалі у інших населених пунктах області.

Про це повідомили у Київській ОВА. За даними прокуратури, під ударами опинилися житлові будинки та цивільні об’єкти у Вишгородському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Оновлення. Одну людину ворог убив у Білоцерківському районі, написав Ткаченко увечері. За даними прокуратури, у селі Саливінки Гребінківської громади внаслідок влучання безпілотника повністю зруйновано приватний житловий будинок та понівечені сусідні. Загинув 42-річний чоловік. Його дружина отримала тяжкі травми.

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Ще четверо людей постраждали. Одну жінку врятували з пошкодженого будинку та госпіталізували з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку. Ще одна жінка травмувалася внаслідок вибухової хвилі.

У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА поблизу магазину поранено двох людей. Обох госпіталізували. Також пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлю підприємства.

У Вишневому Бучанського району кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до семи людей. Всім надається необхідна медична допомога. В прокуратурі написали, що російський безпілотник атакував будівлю магазину, де перебували мирні люди. Начальник ОВА Тимур Ткаченко написав раніше, що там є загибла людина. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Фото: МВС Наслідки російської атаки у Вишневому

"Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку", - повідомив Ткаченко.

Пожежу в будівлі магазину ліквідовано.

Раніше повідомляли про те, що у Білоцерківському районі поранена жінка. Також у районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у приватному житловому будинку. Ще один житловий будинок пошкоджено вибуховою хвилею. Згодом стало відомо, що ще один чоловік постраждав внаслідок ворожої атаки на область.

У Бучанському районі пошкоджено будівлю магазину. Чоловікові надавали необхідну допомогу, його стан уточнювали.