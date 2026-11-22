Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія упродовж дня атакувала Полтавську область дронами. Через обстріл пошкоджена лінія електропередач, але люди попередньо цілі.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Вдень у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств.

Згодом зафіксовано падіння ворожого дрона на відкритій території. Звернень щодо руйнувань чи постраждалих до екстрених служб не надходило.

Пізніше у Миргородському районі відбулося падіння ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння пошкоджено лінію електропередач. Без світла близько 40 абонентів. Фахівці АТ «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.