Російська армія упродовж дня атакувала Полтавську область дронами. Через обстріл пошкоджена лінія електропередач, але люди попередньо цілі.
Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.
Вдень у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств.
Згодом зафіксовано падіння ворожого дрона на відкритій території. Звернень щодо руйнувань чи постраждалих до екстрених служб не надходило.
Пізніше у Миргородському районі відбулося падіння ворожого БпЛА на відкритій місцевості. Внаслідок падіння пошкоджено лінію електропередач. Без світла близько 40 абонентів. Фахівці АТ «Полтаваобленерго» вже працюють над відновленням електропостачання.