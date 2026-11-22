Увечері 22 листопада російські окупанти атакували «шахедом» дитячий садок у Харкові.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Внаслідок влучання є двоє постраждалих, а також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку», - додав згодом Терехов.
Оновлення. "25-річний чоловік, 66-річна та 86-річна жінки постраждали в Немишлянському районі внаслідок «прильоту» ворожого дрону", - невдовзі заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб.
- Того ж дня російські війська атакували дроном Салтівський район Харкова. Безпілотник влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку.