Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

Оновлення . "25-річний чоловік, 66-річна та 86-річна жінки постраждали в Немишлянському районі внаслідок «прильоту» ворожого дрону", - невдовзі заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов .

«Внаслідок влучання є двоє постраждалих, а також пошкоджені вікна у прилеглому багатоповерховому будинку», - додав згодом Терехов.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов .

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